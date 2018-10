Cinco claves que tenés que saber sobre Mediamorfosis

3 ¿Quiénes son los oradores que estarán en Mendoza?

- Damián Kirzner (Argentina) es el creador y director de Mediamorfosis. Es productor audiovisual. Fue gerente de la programación de La Nación + y contenido transmedia en La Nación. Diseñó y desarrolló desde cero el canal de television LN+. Además fue gerente artístico y de producción de Ideas del Sur y productor ejecutivo de Cuatro Cabezas.

- Cristobal Dañobeitia (Chile) Director y fundador de Emboided Group Chile. Empresa que se dedica al análisis de audiencia con tecnología sensorial

- Naomi Roth (Francia) Periodista especializada en Antropología y realidad virtual (VR) Naomi invita a descubrir el verdadero poder de la realidad virtual y los desafíos que tenemos que enfrentar con su aplicación para el futuro que aún está inventándose.

- Alvaro Triana (Colombia) Director de Innovation Media Consulting Group Latinoamerica. Más de 30 años de experiencia en consultoría gerencial en América, en los campos de estrategia, organización, gobierno corporativo y entrenamiento gerencial. Trabajando para firmas líderes.

- Nick Fortugno (Estados Unidos) Diseñador de juegos y storyexpert. Responsable creativo de Playmatics reconocido en todo el mudo como uno de los diseñadores de juegos, narrativa y como un empresario de juegos digitales y del mundo real.

- Chris Moran (Británico) Editor de The Guardian para proyectos estratégicos. Trabajó siete años como Editor de Audiencias en sala de prensa de Londres, un rol que el diseñó. Co creador de Ophan la herramienta de The Guardian, que sirve para entender cómo y cuándo interactúan los usuarios con el contenido del medio, y esto, a su vez, ayuda a los periodistas y al equipo de redes sociales a adoptar mejores prácticas.

- Federico Sykes (Argentina) Es director de cine. Federico es sordo y es el creador y director del Festival internacional de Cine Sordo. Con el objetivo de difundir y promover a las personas sordas y mostrar a la sociedad su avance.

- Adam Sigel (Estados Unidos). Su conferencia será sobre “Contar historias en 4D”. Sigel es guionista y productor de Los Ángeles (USA), trabaja en múltiples plataformas de entretenimiento, como TV, cine, videogames y móviles. Fue consultor de Steven Spielberg en la creación de videojuegos para Electronics Arts y desarrolló videogames para Disney y contenidos para FOX, Columbia.

- Gabriel Levy (Colombia) Experto en gestión de proyectos TIC y Transmedia, asesor-consultor en varios países latinoamericanos tanto en el sector público como privado, líder en gestión de proyectos y políticas públicas del sector audiovisual, además de un reconocido conferencista internacional