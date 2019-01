Cinco claves: hacia dónde va la "economía circular"

El cambio de un modelo económico “tomar, utilizar y desechar” (del inglés take, make and dispose) a un enfoque más circular, que implica el uso regenerativo de los materiales, está ganando terreno. La llamada economía circular ofrece grandes oportunidades para un mayor crecimiento económico, creación de empleo e innovación. Waste to Wealth, un libro publicado por Accenture el 2015, pronosticó que se podrían obtener USD 4,5 billones de valor económico para el año 2030 incentivando a líderes corporativos a “ser circulares” y reconsiderar sus modelos de negocios para que puedan eliminar los desechos. Este informe se basa en las opiniones de un gran número de expertos de la Red de expertos del Foro Económico Mundial y está dirigido en conjunto con la Fundación Ellen MacArthur.

1 Riesgos de producción La separación del crecimiento económico y el consumo de recursos pueden limitar la interrupción del mercado Muchas compañías se han fijado en que la economía lineal tradicional, en la cual se necesitan continuamente materias primas para hacer productos que luego se desechan, aumenta su exposición a la volatilidad de los precios de los recursos y la interrupción del suministro. Un alto grado de volatilidad de los precios de los recursos puede disminuir el crecimiento económico, ya que aumenta la incertidumbre y desalienta la inversión de los negocios; un informe publicado por el Instituto Global McKinsey señaló que en la década entre 2001 y 2011 se tuvo una mayor volatilidad en los precios de los metales y la producción agrícola que en cualquier decenio durante el siglo anterior. Los riesgos inherentes en una economía lineal no solo están relacionados con las materias primas, sino que también provienen de grandes cadenas de suministro globales elaboradamente estructuradas. Por ejemplo, muchos lugares del mundo poseen pocos recursos naturales no renovables y, por lo tanto, dependen en gran medida de las importaciones. En el año 2015, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza informó que las importaciones de materiales y recursos naturales de la Unión Europea eran seis veces mayores que sus exportaciones relacionadas, por otra parte, ese mismo año, la Administración de Información Energética de Estados Unidos declaró que Japón importó casi todo su petróleo y gas natural. El cambiar la forma en que utilizamos los recursos, a través de la aplicación de los principios de la economía circular (es decir, reutilizando materiales para la producción de bienes) puede abordar tanto la escasez de recursos como los problemas ambientales, incluida la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del océano y el cambio climático. Mientras que los métodos industriales lineales generan grandes cantidades de desechos, y han contribuido a riesgos ambientales y sanitarios, los procesos de fabricación y producción de la economía circular pueden limitar la creación de residuos. Los métodos de fabricación, como la impresión en 3D, por ejemplo, pueden reducir gran parte de los desechos en el proceso de producción, y en situaciones en las que los subproductos no se pueden evitar debemos enfocarnos en buscar posibles aplicaciones útiles para los residuos. Por ejemplo: los granos usados de una cervecería se podrían vender a la piscicultura y al sector ganadero, para que los utilicen como suplemento alimenticio. En términos más generales, la economía circular, que elimina los desechos del sistema de forma intencional, se puede aplicar en toda la cadena de suministros, desde el diseño del producto hasta su producción. 2 Nuevos modelos de negocio Hoy en día más consumidores prefieren acceder a los bienes en lugar de tenerlos Las personas están optando cada vez más por las empresas que los ven como usuarios, en lugar de consumidores, que les permiten acceder a los servicios en lugar de poseer los productos que ofrecen los servicios. A medida que estos modelos de negocios se van alejando de la propiedad, se acercan a modelos basados en el rendimiento, respaldados por productos reutilizables. Estas empresas se han expandido rápidamente con la ayuda de las nuevas tecnologías. BlaBlaCar, una empresa francesa de vehículos compartidos, pasó de estar presente en un solo país en el 2006 a estar en 22 países y tener 25 millones de miembros en el 2016. Y, según el libro de Robin Chase, Peers Inc, que se publicó el 2015, AirBnB en su cuarto año de funcionamiento ya era capaz de ofrecer 650 000 habitaciones, en comparación con las 645 000 del Intercontinental Hotel Group en su año número sesenta y cinco. Las empresas basadas en el rendimiento y en el alquiler generalmente son capaces de apoyar con asistencia remota a sus clientes en el pago por uso; por ejemplo, Bundles ofrece el alquiler de lavadoras de alta gama en los Países Bajos, incluida la instalación y el mantenimiento, para limitar la prevalencia de máquinas de alto consumo de energía que se desechan después de períodos cortos. Estas historias exitosas han impulsado a muchos negocios a desarrollar modelos colaborativos y extenderlos a nuevos mercados. Por ejemplo, según un informe que publicó la empresa de investigación de mercado Berg Insight el 2018, la cantidad de miembros a nivel mundial del servicio de vehículo compartido alcanzó casi los 24 millones en el año 2017, y se proyecta que serán cerca de 61 millones para fines del 2022 y que, para esa fecha, la flota total de vehículos compartidos será de más de 700 000 de automóviles. Un análisis publicado por la consultoría BCG demostró que la cantidad de empresas emergentes con economía colaborativa y capital de riesgo compartido en el mundo (que abarcan desde el cuidado de mascotas hasta el área de trabajo) aumentó de 40 en el 2007 a 420 en el 2016. Las economías emergentes se están convirtiendo cada vez más en bases para la actividad de la economía colaborativa, gracias al creciente uso de teléfonos inteligentes en estas áreas; un 81 % de los participantes de una encuesta de BCG en la India había usado Uber y un 93 % había usado Ola Cabs, una empresa de la India, según el análisis. La velocidad en la que estos modelos de negocios se están expandiendo tiene grandes consecuencias en la adopción más amplia de los principios de la economía circular, los cuales están diseñados para que el uso de la tecnología minimice el impacto negativo del consumo. 3 Conectividad Las tecnologías emergentes permiten una expansión de la economía circular La tecnología está habilitando nuevos enfoques para la economía circular, que implican la reutilización de materiales para eliminar los residuos y beneficiar al medioambiente. El Internet de las cosas, por ejemplo, que permite la conectividad en línea de una gran cantidad de dispositivos, puede proporcionar un monitoreo continuo remoto del uso de recursos naturales (durante una cosecha o en medio de la producción en una fábrica) para eliminar de mejor manera los residuos. El Internet de las cosas también puede habilitar modelos de negocios que implican alquilar vehículos o electrodomésticos (en vez de venderlos), y monitorear desde lejos su condición, lo que potencialmente elimina la necesidad de desechar y reemplazar artículos viejos que dejan de funcionar debido a la falta de cuidado. La tecnología también puede ayudar a los Gobiernos a facilitar los enfoques circulares. Por ejemplo, Barcelona ha utilizado el Internet de las cosas para mejorar la eficiencia energética a través del despliegue de medidores inteligentes para monitorear el consumo en ciertas partes de la ciudad; también utiliza la tecnología para supervisar la recolección de residuos y optimizar las rutas de recolección con el uso de basureros inteligentes. Los postes de luz de Barcelona también hacen uso del Internet de las cosas, por medio de un sensor que detecta cuando no hay peatones en las cercanías y automáticamente atenúa la luz. Para las empresas, las tecnologías emergentes y el aumento de la conectividad han permitido un mejor seguimiento y gestión de los materiales y activos, lo que podría repetirse en ciclos de uso adicionales. Según el informe Activos inteligentes, publicado por el Foro Económico Mundial y la Fundación Ellen MacArthur el 2015, los fabricantes pueden utilizar los sistemas de mantenimiento predictivos (o “preventivos”), habilitados por el Internet de las cosas, para monitorear y sustituir los componentes antes de que fallen y provoquen períodos de inactividad. En cuanto a la logística, una mayor conectividad a Internet puede ayudar a las empresas a rastrear los productos para reutilizarlos o reciclarlos. Por ejemplo, HP puede operar su servicio de Instant Ink, lanzado el 2014, mediante el monitoreo remoto, según el informe Activos inteligentes. Los suscriptores de este servicio pagan una tarifa mensual basada en la cantidad de páginas que imprimen y cuando un cartucho comienza a quedarse sin tinta, se notifica a HP automáticamente para que proporcione uno nuevo; esto permite que HP pueda reciclar los cartuchos vacíos, de acuerdo con el informe. 4 El papel de la reglamentación Los gobiernos y reguladores tienen el potencial para facilitar la reducción de residuos Los gobiernos han comenzado a estimular y premiar la adopción de nuevos modelos de negocio que destacan la reutilización de materiales para eliminar los residuos. Japón se ha distinguido en este aspecto; en el año 2000, el gobierno japonés aprobó la Ley de fomento del uso eficiente de recursos, la que obliga a las empresas a reducir la generación de subproductos y las alienta a utilizar recursos reciclables (también solicita que los fabricantes japoneses operen plantas de desmontaje y que recuperen el material). En el año 2001, el gobierno chino comenzó a transformar sus zonas industriales en zonas ecológicas, mediante el incentivo de prácticas como la simbiosis industrial, en la cual los subproductos de una fábrica se pueden utilizar en otra. Por ejemplo, una fábrica de papel recibe su suministro de madera de un aserradero y, a su vez, suministra residuos para que se utilicen como fertilizante. En el año 2008, China aprobó la Ley de fomento de la economía circular, para apoyar un uso más eficaz de los recursos. Por su parte, la Comisión Europea adoptó un “Paquete de economía circular”, el cual incluye propuestas como el objetivo común de la Unión Europea de reciclar un 65 % de todos los residuos municipales y un 75 % de todos los residuos de embalajes para el año 2030. Las agendas políticas internacionales también están tomando en cuenta cada vez más la economía circular. El Panel Internacional de los Recursos, que está compuesto por científicos y patrocinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente, fue fundado el 2007 para brindar asesoramiento sobre los recursos naturales, la sostenibilidad y la producción, y para ayudar a separar el crecimiento económico de la degradación ambiental. Según el panel, las instituciones que han utilizado su trabajo incluyen a la Comisión Europea y el Banco Africano de Desarrollo. En el año 2015, los líderes del Grupo de los siete (G7) países formaron una alianza sobre la eficiencia de recursos para que sirviera como plataforma de intercambio de información sobre la reducción de la contaminación ambiental. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que entraron en vigor el año 2016 para orientar la política y financiación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, incluyen un llamado específico (objetivo n.º 12) para el consumo y producción responsables; por otra parte, en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de la ONU, que se desarrolló en Nueva York el 2018, se revisaron los progresos hasta la fecha del objetivo n.º 12 y los oradores, entre ellos, la Unión Europea y Francia, propusieron un enfoque de economía circular para abordar el tema, mientras que Bélgica y Estonia presentaron planes para que sus países se transformen en economías circulares. 5 Urbanización Las ciudades desempeñan un papel clave en la transición a una economía circular La población urbana mundial ha crecido rápidamente, además, viven muchas más personas en zonas urbanas que en rurales. Un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas pronostica que, para el año 2050, dos mil quinientas millones de personas vivirán en entornos urbanos. Este aumento en la urbanización trae muchos retos, pero también muchos posibles beneficios, especialmente en términos de un cambio general a una economía circular (es decir, una economía basada en la reutilización de los materiales de producción para reducir los residuos y beneficiar al medioambiente). Por ejemplo, la urbanización permite un despliegue más eficiente de los sistemas integrados para la recuperación de materiales utilizados, como los residuos de alimentos domésticos. La empresa emergente belga Cirkle entrega productos de temporada directamente a los hogares de los clientes, luego retira los desechos, incluidos los reciclables y el aceite usado, para más tarde producir biodiésel. La empresa sin fines de lucro Circle Economy de Ámsterdam proporciona un programa de ciudades circulares para ayudar a las ciudades con la transición a la economía circular, mediante la enseñanza de conocimientos relacionados en universidades y organizaciones de investigación para que las empresas miembros los pongan en práctica. La empresa sin fines de lucro señala que dos tercios de la energía mundial se utilizan en las ciudades, lo que representa el 70 % de todos los recursos del planeta. Las ciudades desempeñan un papel central en la economía mundial (Circle Economy también estima que el 80 % del PIB mundial se genera en las ciudades) y presentan oportunidades interesantes para la aplicación de principios circulares. Por ejemplo, la centralización y concentración de la demanda en una zona urbana puede permitir una logística más eficiente y rentable, ya que una población de alta densidad puede facilitar el aumento de la frecuencia de recolección y disminuir las distancias de viaje. Según un documento técnico que publicó el Foro Económico Mundial en colaboración con la consultoría PwC el año 2018, en particular la llamada logística inversa, que implica la recolección de productos usados para reutilizarlos o desecharlos, podría prosperar mejor en un entorno urbano. La capacidad de centralizar mejor la recolección de artículos usados como ropa y artículos domésticos en una ciudad podría proporcionar un impulso a estas prácticas y, según el documento, las pruebas de los modelos relacionados deberían ser relativamente económicos. El mismo principio se puede aplicar a los desechos hospitalarios; según el documento técnico, un grupo de voluntarios en Coimbatore, India, utilizaron una caja de recolección para que la gente pudiera dejar sus medicamentos sin usar o sin abrir para su posterior redistribución a personas que los necesitaran en hospitales para ancianos.