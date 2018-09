Caso Fortunato: las 7 claves de los fundamentos de la sentencia

5 Cómo fue el accidente para el Tribunal

En cuanto a los detalles del accidente, el tribunal indica que "Silva y Fortunato salen del boliche y al llegar al auto se produce una discusión entre ambos junto al vehículo. En un momento Silva se coloca en el asiento del conductor, con Fortunato fuera del rodado y golpeando la ventanilla, parado en el lado izquierdo del vehículo. Fortunato corre a la par del vehículo hasta que cae boca arriba en la carpeta asfáltica. Silva no usaba sus lentes y ambos tenían alta dosis de intoxicación alcohólica: Silva 0,98 y Fortunato 1,80".

Con respecto a las reacciones posteriores de Silva, el fallo señala que se encontraba "en estado de shock, gritando 'no lo vi, no lo vi', nerviosa y llorando, en un estado de angustia y desesperación y no de frialdad".

Sobre la mecánica del hecho, el Tribunal marca que una distracción de dos segundos haría imposible reaccionar en las circunstancias en que se produjo. "La conducta de la imputada es arriesgada neutra, ya que avanzaba respetando el carril, a velocidad reglamentaria (entre 27 y 30 km/h), aunque bajo los efectos de intoxicación alcohólica, con visibilidad disminuida y mirando hacia el costado izquierdo", resalta el fallo.