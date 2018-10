Algoritmolandia: inteligencia artificial para una integración predictiva e inclusiva de América Latina

8 LA ANTICIPACIÓN COLECTIVA

La articulación de consensos es el arma más eficaz para prevenir y combatir los nuevos riesgos que trae la IA, como el cibercrimen o el uso inapropiado de los algoritmos.Las cajas negras de los algoritmos pueden dar lugar a decisiones sesgadas o a facilitar el acceso a bienes y servicios de mayor calidad. Para evitar lo primero y estimular lo segundo, se necesitan espacios de diálogo multilaterales que garanticen la gobernanza de una IA inclusiva.Más de 12.000 científicos y emprendedores ya han advertido acerca de los riesgos de dejar las decisiones libradas a procesos autónomos sin una adecuada supervisión. Se trata de un tema crucial de máxima prioridad para los principales centros de estudios del mundo, como lo refleja el MIT con la creación de la Liga de la Justicia Algorítmica; el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que es la entidad más importante del mundo que nuclea a estos profesionales, y los manifiestos éticos y diversos estudios expresados por la Carta de Copenhague, el Future of Humanity Institute (de la Universidad de Oxford), el Future of Society (de la Universidad de Harvard) y la Carta Abierta Future of Life.Inspirados en parte por modalidades de gobernanza como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, estos pronunciamientos pretenden definir criterios de legislación vinculante y no vinculante (derecho duro y blando) en el uso de la IA. La articulación de consensos es el arma más eficaz para combatir los nuevos riesgos que acompañan a la IA, como los vinculados a la ciberseguridad por parte de piratas informáticos, o el riesgo del uso inapropiado de algoritmos, como ocurre con la tecnología de autos sin conductor cuando se emplea para armamento autónomo. A estos se suman los riesgos de control, sociales, económicos y éticos que urge minimizar. El diluvio de datos de nuestra huella digital debe ordenarse sobre la base de criterios de calidad, confiabilidad, acceso y transparencia.